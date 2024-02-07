В Узбекистане начнут торговать золотыми слитками

В туристических центрах Узбекистана будут открыты "золотые ряды" для торговли слитками золота и ювелирными украшениями. Соответствующий указ подписал президент республики Шавкат Мирзиеев. Документ выложен на сайте базы национального законодательства lex.uz.

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В нем, в частности, отмечается, что "золотые ряды" - это ряды "розничной торговли национальными ювелирными изделиями и изготовленными из драгоценных металлов мерными слитками (золотыми слитками), произведенными в Республике Узбекистан".

Такие рынки построят в 12 регионах страны. На продажу будут выставлять слитки весом не более килограмма.

В Узбекистане ежегодно добывается порядка 100 тонн золота, а в планах увеличить эту цифру до 150 тонн. Это делает страну одним из крупнейших производителей ценного металла в мире, напоминает РИА Новости.