В Узбекистане начнут торговать золотыми слитками на специальных рынках
В туристических центрах Узбекистана будут открыты "золотые ряды" для торговли слитками золота и ювелирными украшениями. Соответствующий указ подписал президент республики Шавкат Мирзиеев. Документ выложен на сайте базы национального законодательства lex.uz.
В нем, в частности, отмечается, что "золотые ряды" - это ряды "розничной торговли национальными ювелирными изделиями и изготовленными из драгоценных металлов мерными слитками (золотыми слитками), произведенными в Республике Узбекистан".
Такие рынки построят в 12 регионах страны. На продажу будут выставлять слитки весом не более килограмма.
В Узбекистане ежегодно добывается порядка 100 тонн золота, а в планах увеличить эту цифру до 150 тонн. Это делает страну одним из крупнейших производителей ценного металла в мире, напоминает РИА Новости.
Число россиян, посетивших Узбекистан с туристическими целями в 2023-м, увеличилось на 25,8 процентов по сравнению с 2022 годом - до 714,2 тысячи человек.