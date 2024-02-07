На Пхукете туристов из России обманули на 1,8 миллиона рублей и оставили без жилья

Прилетев на Пхукет, пара туристов из России не нашла ни обещанной виллы у моря, которую заблаговременно забронировала, ни риелтора, которому перевела 1,8 млн руб. (720 тыс. бат). Сообщение об инциденте появилось вчера на страничке туристической полиции в соцсетях.

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Имен потерпевших и посредника полицейские не обнародовали, лишь отметив в посте – «обманывают друг друга». В комментариях сразу же посетовали, что на курортном острове очень много россиян, и предположили, что среди них вполне могут быть аферисты.

В паблике привели пример, что как-то попались на предложение при бронировании ниже рынка. Других задела заплаченная, не глядя на жилье и документы, внушительная сумма: «Денег много, а теперь говорят о проблеме».

Россияне выбрали жилье в районе Чернг-Талей – одном из самых дорогих мест на Пхукете. В частности, на ближайшие даты вилла с двумя спальнями и бассейном выставлена на Airbnb за 1,2 млн руб. в месяц. В описании указано, что до пляжа Банг-Тао 1,3 км. В той же локации месячная аренда квартир с одной-двумя спальнями стоит порядка 250–280 тыс. руб.

Бюджетным вариантом можно считать виллу с тремя спальнями в жилом комплексе в Саку за 260 тыс. руб. в месяц. В 2 раза меньше обходится аренда квартир: в Камале есть предложение с одной спальней за 125 тыс. руб., а в Патонге студия на девятом этаже за 130 тыс. на месяц. Посуточная плата начинается от 12–25–30 тыс. руб. в зависимости от месторасположения объекта и его состояния.

В преддверии китайского Нового года на Пхукете забронировали практически все номера в отелях, в пятизвездочных гостиницах стоимость превысила 340 тыс. руб. за 10 ночей.