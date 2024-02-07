Россиянин описал британок фразой «много пьют, громко ржут»

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой, который знакомился в путешествиях с девушками из разных стран, признался, что никогда не стремился перейти к более близкому общению с британками. Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

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По словам автора публикации, девушки из Англии, которых он встречал, были неженственные, сутулые и с лишним весом. Кроме того, они выглядели неухоженно и одевались безвкусно или слишком вызывающе.

«Много пьют, громко ржут, готовы провести вечер с кем попало. Как только я слышу, как они общаются между собой с характерными интонациями выдавленного удивления или радости — меня мутит», — такими фразами описал британок Кутовой, добавив, что в общении они поверхностные, неискренние и «крайне толерантные».

Россиянин также признался, что среди европеек ближе всех ему оказались голландки, француженки и немки. Он отметил, что голландки очень искренние и интересные, француженки — спокойные, а немки — «как будто ближе всех к нам по менталитету», но с чрезмерной модой на феминизм.