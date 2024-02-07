Шенгенская виза может подорожать в 2024 году

Еврокомиссия предлагает поднять базовый сбор за оформление шенгенской визы на 12 %, за чем последует и повышение сервисных сборов. Если инициатива будет поддержана, то виза станет дороже уже в 2024 году.

«Европейская комиссия (ЕК) выступила с инициативой по пересмотру суммы сборов за шенгенскую визу. Предлагается повысить базовую плату за получение визы с 80 до 90 евро для взрослых и с 40 до 45 евро для детей», – сообщает АТОР.

Кроме того, ЕК предлагает еще больше повысить пошлину для граждан тех стран, которые не готовы сотрудничать с Евросоюзом. Стоимость шенгена для них может вырасти до 135–180 евро. Отмечается, что подорожание визовых сборов приведет к увеличению сервисных сборов. Так, если стоимость визы дойдет до 90 евро, то сумма сервисного сбора вырастет до 45 евро. Таким образом, россиянам придется платить 135 евро вместо нынешних 120 евро. При этом цена на продление шенгена не изменится и будет составлять нынешние 30 евро. Предложение ЕК открыто для обратной связи до 1 марта 2024 года. Граждане Евросоюза могут высказать свое мнение. Если инициатива получит их поддержку, Комиссия примет постановление, которое начнет действовать спустя 20 дней.