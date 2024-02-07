Россияне купили на 60% больше летних туров в Турцию, чем в 2023 году

АТОР: к началу февраля реализовали до 20% всего ассортимента летних туров в Турцию. Туроператоры объясняют это ранним стартом продаж и расширением списка городов вылета.

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Российские туроператоры продали на 60% больше летних туров в Турцию, чем за аналогичный период в 2023 году. При этом реализовали 10-20% всего их ассортимента в данном направлении на лето. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Такое успешное по сравнению с прошлым годом бронирование туров в Турцию объясняют ранним стартом продаж и расширением списка городов вылета.

В АТОР сообщили, что рублёвые цены на поездки в Турцию летом подорожали, но меньше, чем вырос курс евро.

Ранее писали, что Турция хочет побить рекорд по количеству российских туристов в этом году.