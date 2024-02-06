Отдых в Турции стали чаще выбирать обеспеченные туристы

Интересным наблюдением поделился с порталом TourDom.ru топ-менеджер одного из крупных туроператоров. В компании сравнили показатели раннего бронирования отдыха в Турции с прошлогодними и пришли к выводу: чаще всего туристы выбирают на летний сезон туры той же продолжительности – 10 дней, при этом средний чек снизился на 12%, если пересчитать цены в евро.

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Конечно, турпакеты продаются за рубли, анализ делался в европейской валюте, так как именно в ней номинированы контракты туроператоров с турецкими отельерами и принимающими компаниями. Как ранее мы писали, гостиницы на курортах Турции снизили тарифы для российских партнеров в среднем примерно на 20% (разные участники рынка называли цифры от 10–15 до 27%. – Ред.). При этом средний чек по фактическим бронированиям меньше лишь на 12%, из чего можно сделать вывод, что туристы стали чаще выбирать гостиницы более высокого уровня.

Этот факт нам подтвердили и еще в одной крупной туроператорской компании. Самое массовое летнее туристическое направление становится все менее доступным для бюджетных туристов. Платить за туры от 110 до 120 тыс. руб. за неделю на двоих (минимальная планка для раннего бронирования Турции) могут себе позволить клиенты с высокими доходами, а они предпочитают комфортный отдых, пусть и за еще более высокий ценник. Поэтому спросом пользуются прежде всего туры в отели 5* уровня deluxe и premium. Такие объекты размещения традиционно покупают по раннему бронированию, но в этом году их доля в общем объеме продаж растет, отмечают тренд-туроператоры.