Туристка упала с 20-метровой скалы в Таиланде и оказалась без денег на лечение

Британская туристка оказалась без денег на лечение в Таиланде, после того как сорвалась с 20-метровой скалы. Подробности истории сообщил портал Glasgow Live.

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35-летняя Керри Хьюз каталась на скутере по острову Ко Ланта 22 января, не справилась с управлением и упала со скалы, после чего попала в больницу. Медицинские расходы она начала оплачивать кредитной картой в надежде вернуть деньги по страховке.

Через несколько дней страховая компания сообщила, что не покроет лечение Хьюз. Специалисты классифицировали транспортное средство девушки как мотоцикл из-за объема двигателя, а на такие случаи страховка туристки не распространялась.

Узнав, что ей придется оплачивать счета самостоятельно, Хьюз захотела сразу же выписаться из больницы — к тому моменту она исчерпала лимиты на двух кредитках.

«У меня были большие рваные раны на лице, требующие наложения швов, ужасная боль в спине, травма головы, сломанный нос и рана на левом колене», — рассказала Хьюз.

Британка не могла ходить без посторонней помощи, и лечившая ее врач предложила пациентке временно пожить в ее квартире.

«Понятия не имею, что бы я делала без ее помощи, я буду вечно благодарна ей», — призналась Хьюз.

Тем временем семья туристки организовала сбор средств, чтобы вылечить Хьюз и вернуть ее домой.