В Турции будут удалять объявления на краткосрочную аренду без лицензии

Международный сервис по аренде жилья для туристов Airbnb сообщил собственникам жилья в Турции, что им нужно получить разрешение на краткосрочную аренду – посуточно на срок до 100 дней – или перейти на долгосрочную аренду. Для подтверждения лицензий на сайте предусмотрено специальное поле. В профильных телеграм-каналах пишут, что с 1 мая 2024 года Airbnb будет удалять объявления на краткосрочную аренду без лицензии, поскольку они нарушают закон Турции.

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Это связано с тем, что в Турции стремятся упорядочить рынок посуточной аренды, чтобы квартиры не конкурировали с гостиницами. В ноябре прошлого года соответствующий закон опубликовали в официальной газете республики Resmi Gazete. Согласно документу арендодателям, которые хотят сдавать квартиры туристам на 100 дней и меньше, нужно сначала получить одобрение от собственников здания, а затем разрешение от Министерства культуры и туризма. Сдавать жилье третьим лицам в субаренду больше нельзя, кроме того, на входе нужно будет вывесить табличку, что объект предлагается туристам.

Тех, кто будет сдавать жилье без лицензии, оштрафуют на 100 тыс. лир за каждый такой объект. Если лицензия не будет оформлена в следующие 15 дней, придется выплатить еще 500 тыс. Если же нужные документы не появятся и через полмесяца, то штраф достигнет 1 млн лир.