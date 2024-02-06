Летний отдых «все включено» в Турции обойдется в 102-122 тысячи рублей

Стоимость поездки в Турцию по пакету "все включено" на 10 ночей летом 2024 года обойдется примерно в 102-122 тыс. рублей с человека, сообщает АТОР. Средний чек по сравнению с прошлым годом вырос на 5-8%.

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При этом в 2024-м зафиксировали стремительный рост объемов раннего бронирования путевок в Турцию. Так, к началу февраля было реализовано 10-20% всего ассортимента туров по этому направлению на летний сезон.

"Во многом более успешное, чем в прошлом году, раннее бронирование Турции объяснимо тем, что у многих компаний оно открылось раньше, чем на лето 2023 года, а список городов вылета — расширился", — отмечают туроператоры.