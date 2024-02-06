Продуктовые магазины в Азии сильно отличаются от тех, к которым мы привыкли. В азиатских супермаркетах огромный выбор свежих продуктов, а также всего самого необходимого. Кроме того, там есть целые зоны, где посетители могут приготовить и съесть готовое блюдо.

Одной из стран Азии, где продуктовые магазины устроены непривычным для нас образом, является Южная Корея. В корейских супермаркетах обязательно есть фудкорты – небольшая зона, напоминающая кафе или столовую.

Там посетители могут разогреть готовую еду, налить себе горячий чай или кофе. Также на фудкортах установлены столы, за которыми посетители магазина могут сразу поесть приготовленную на месте еду.