План построить многоэтажный бордель возмутил Нидерланды

Нидерланды и столица страны Амстердам имеют дурную славу. Некоторых возмущает то, какие дозволения делает правительство страны гражданам и туристам, разрешая употребление тех или иных веществ, а также торговлю телом.

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Однако недавний случай возмутил не только благочестивых жителей Нидерландов, но даже работников секс-индустрии. Об этом пишет Tourprom.ru.

Компания Ertotisch Centrum предложила план строительства мега-борделя в пять этажей в Амстердаме. Авторы проекта хотят создать место с приватными кабинками, барами и стриптиз-клубом.

Идею успел поддержать мэр Амстердама Фемке Халсем, желающий создать для секс-работников безопасную среду. Однако ни они, ни остальные жители города, не поддержали планы по созданию этого места.

Торговцев телом смущает, что мега-бордель собираются построить в отдаленном районе, куда с трудом доберутся потенциальные клиенты. Работники опасаются, что трудится там будет небезопасно, называя проект тюрьмой.

Кроме того, неподалеку находится профессионально-техническое училище. Его председатель опасается, что подобное соседство приведет к повышению преступности, в которую завлекут учеников учреждения. Не исключено, что они окажутся втянуты и в саму секс-индустрию.