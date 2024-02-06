Омские турагенты назвали дату возобновления прямых рейсов в Турцию

На сайтах омских турагентств появилась информация о дате начала чартерной программы из Омска в Турцию. Сообщается, что прямые вылеты на курорты Средиземного моря стартуют с 27 апреля.

© Новый Омск

Туры продолжительностью 7 ночей (на 1 человека при двухместном размещении в номере) сейчас предлагается купить по цене от 67,5 тыс. рублей, стоимость шестидневного отпуска в Турции начинается от 60,7 тыс. рублей на человека.

По предварительной информации турагентств, рейсы на этом направлении будут выполняться до 3 ноября. В прошлом году самолеты летали из Омска в Анталью до 8 ноября. Зимой вылетов в Турцию из местного аэропорта нет.