Таиланд и Китай входят в число самых популярных зарубежных направлений на 23 Февраля
В этом году в число самых популярных зарубежных направлений на февральские праздники попали Таиланд, ОАЭ, острова Индийского океана, Египет и Китай, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии.
«Для рынка выездного туризма год начался активно, и даже после новогодних праздников, когда обычно наступает затишье, спрос не падает. Многие планируют продлить праздники и берут заезды с 22–23 февраля по 10 марта, добавляя еще и выходные на 8 Марта. В основном запрашивают страны Ближнего Востока, Азии, острова Индийского океана, Китай», – приводит пресс-служба слова генерального директора компании «Арт-тур» Дмитрия Арутюнова.
О тенденциях спроса также рассказали в компании «Пакс».
«Таиланд в этом году бьет все рекорды. Удивил нас и Катар, который постепенно становится самостоятельным туристическим, а не транзитным направлением. Мы ожидаем, что ближе к 23 февраля продажи активизируются еще больше», – приводит пресс-служба слова заместителя генерального директора компании Любови Чучмаевой.