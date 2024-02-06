Таиланд и Китай входят в число самых популярных зарубежных направлений на 23 Февраля

«Для рынка выездного туризма год начался активно, и даже после новогодних праздников, когда обычно наступает затишье, спрос не падает. Многие планируют продлить праздники и берут заезды с 22–23 февраля по 10 марта, добавляя еще и выходные на 8 Марта. В основном запрашивают страны Ближнего Востока, Азии, острова Индийского океана, Китай», – приводит пресс-служба слова генерального директора компании «Арт-тур» Дмитрия Арутюнова.