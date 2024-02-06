Турция стала самой популярной страной у россиян для весеннего отдыха

Аналитики портала OneTwoTrip выяснили, какие страны стали самыми популярными у российских туристов весной текущего года. Так, на данный момент самый высокий спрос на Турцию. В эту страну весной собираются отправиться 17% российских путешественников. И причина такой популярности понятна — вода в море теплая уже в апреле. Кроме того, отдых в Турции довольно бюджетный.