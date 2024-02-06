Назван список документов для детей до 14 лет на выезд за границу

Международными договорами РФ предусмотрена возможность использования несовершеннолетними гражданами Российской Федерации (в возрасте до 14 лет) для выезда из Российской Федерации в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию свидетельств о рождении (помимо заграничных паспортов).

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В связи с новыми требованиями пропуск через государственную границу несовершеннолетних граждан Российской Федерации (в возрасте до 14 лет) по свидетельству о рождении может быть осуществлен только при предъявлении документов, удостоверяющих наличие гражданства Российской Федерации, а именно:

свидетельства о рождении, с отметкой, подтверждающей наличие гражданства Российской Федерации (проставленной должностным лицом МВД или МИД и печатью этого органа);

свидетельства о приобретении гражданства Российской Федерации по рождению;

документа, выданного полномочным органом иностранного государства (с переводом на русский язык), с отметкой, подтверждающей наличие гражданства Российской Федерации (проставленной должностным лицом МВД либо МИДа, и печатью этого органа);

внутреннего, заграничного, дипломатического или служебного паспорта гражданина Российской Федерации, с внесенными в него сведениями о детях (заверенных подписью должностного лица и печатью соответствующего государственного органа).