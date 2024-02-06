В АТОР раскрыли цены на отдых в феврале в популярных у россиян местах

В Ассоциации туроператоров рассказали, какие направления россияне чаще бронируют на февраль. Популярными стали Шри-Ланка, Турция, Индия, Мальдивы и Китай.

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«Средняя длительность отдыха на Шри-Ланке в феврале – 10 ночей (в январе было так же), средний чек тура с перелетом – 253 500 руб. (в январе было 236 600, рост на 7,1 %)», – отметили в АТОР.

В Турции туристы чаще выбирают курорты провинции Анталья: на Стамбул приходится лишь 33 % бронирований. Средняя длительность отдыха – 6 дней, а стоимость вместе с перелетом обойдется примерно в 103 200 рублей.

94 % туров в Индию – в пляжный штат Гоа. Средний чек тура с перелетом составил почти 200 тысяч рублей: в январе было дешевле – 181 300 рублей.

На Мальдивы россияне стали чаще ездить с детьми и бронировать 4-звездочные отели. Средний чек с перелетом – 725 тысяч рублей.