В планы туриста улететь в Египет вмешались падежи в загранпаспорте

Внимательность турагента может спасти туриста от потери нескольких сотен тысяч рублей, потраченных на тур в Египет. Дежурная проверка загранпаспортов клиентов после очередных новостей об изъятии документов на границе из-за несоответствия данных выявила один настораживающий момент. В месте рождения одного отдыхающего указано название региона в родительном падеже «Свердловской обл.». О подозрительной находке турагент рассказал в закрытом телеграм-канале для профессионалов турбизнеса «Источники ТурДома».

© tourdom.ru

Странное написание. Выяснить, откуда оно взялось, удалось достаточно быстро – во внутреннем документе человека в той же графе размещается длинная фраза, где записано село конкретного района той же самой области.

«В загранпаспортах, как правило, указывается населенный пункт, только если это областной центр. В остальных случаях в графе “Место рождения” пишется регион, в котором родился гражданин», – поясняет юрист Игорь Косицын.

Похоже, в данном случае сотрудники, перенося данные из внутреннего документа в международный, чуть-чуть поторопились и отсекли все лишнее, забыв заменить падеж в указании региона.

«Данная ситуация относится к опечаткам, и при подобных случаях паспорт могут изъять. С учетом сложившейся по данной теме неразберихи я бы рекомендовал обратиться в пограничную службу того аэропорта, откуда планируется вылет», – говорит юрист.

В местном МВД туристу также порекомендовали заменить паспорт до поездки.

«Вылет в марте. Без ФПР тур уже не отменить. Надеемся, что успеем заменить документы», - не унывают турагенты.