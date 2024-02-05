Туры в ОАЭ удивили туристов дешевизной

Подписчики тг-канала «Крыша ТурДома» обратили внимание на относительно невысокую стоимость туров на курорт Фуджейра (ОАЭ) с вылетами из Москвы в ближайшее воскресенье, 11 февраля.

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Мы проверили информацию: действительно, на площадках онлайн-бронирования на указанную дату предлагаются, например, пятидневные турпакеты в отель Doubletree By Hilton Fujairah City 5* за 88 тыс. руб. на двоих (здесь и далее указаны цены, актуальные по состоянию на 18:00 5 февраля. – Ред.). Перелет прямыми рейсами авиакомпании Air Arabia в Шарджу, далее наземный трансфер.

А недельный тур в указанную гостиницу на базе рейсов flydubai (прямой перелет из Москвы в Дубай) стоит 89 тыс. руб.

Указанные цены лишь немногим превышают стоимость авиабилетов на бортах эмиратских перевозчиков. Получается, что пятизвездочная гостиница в составе турпакета достается туристам за символическую стоимость.

Как рассказал порталу TourDom.ru руководитель одной из туроператорских компаний, некоторое горение туров на первую половину февраля сейчас действительно наблюдается – спрос несколько ниже предложения. Однако, по его словам, туроператоры не несут серьезных убытков. После того как в конце декабря от своего блока на Air Arabia в ОАЭ временно отказался TEZ TOUR, другие блочники провели переговоры с перевозчиком.

На маршрутах из Москвы в ОАЭ сложилась ситуация, когда авиабилеты российских авиакомпаний – «Победы», S7 Airlines, «Уральских авиалиний» и даже «Аэрофлота» – зачастую обходятся значительно дешевле, чем на бортах эмиратских перевозчиков. Туроператорам порой выгоднее покупать места на рейсах под запрос и формировать GDS-туры, нежели пользоваться блоками. Как пояснил специалист на условиях анонимности, Air Arabia прислушалась к аргументам партнеров и предложила более мягкие условия сотрудничества. На ценовые уступки пошли и некоторые отельеры.

В другом туроператоре отметили – «провал» спроса на ОАЭ локальный и приходится только на первую половину февраля. На период после 15-го числа бронирования активизировались. Неплохо продаются туры на праздники, 23 Февраля и 8 Марта. Кстати, цена отдыха в том же Doubletree By Hilton Fujairah City 5* с вылетом из Москвы 18 февраля почти вдвое выше, чем с отправлением неделей раньше, – от 163 тыс. за двоих.