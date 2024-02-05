Среди многочисленных достопримечательностей Стамбула есть одно особенное место, о котором знают далеко не все туристы – парк миниатюр «Миниатюрк». Это уникальный музей под открытым небом, где представлены в миниатюре самые известные архитектурные сооружения Турции.

Здесь вы найдете точные копии собора Святой Софии, голубой мечети Султанахмет, дворца Топкапы и других памятников Стамбула в масштабе 1:25. Также экспонируются миниатюрные модели древнего театра Афродизиаса, мавзолея Мавсола в Галикарнасе, храма Артемиды в Эфесе и других известных сооружений со всей Турции.

Все модели выполнены с потрясающей точностью и детализацией. Гуляя по аллеям «Миниатюрка», можно буквально на ладони охватить более полувека истории архитектуры Османской империи и Турции.