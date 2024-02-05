Бортпроводник назвал самые отвратительные находки в салоне самолета

Бортпроводник крупной американской авиакомпании назвал самые отвратительные вещи, найденные в салоне самолета. Своим опытом он поделился на форуме Reddit.

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«Я работаю бортпроводником в крупной авиакомпании США уже 25 лет. Спросите меня о чем-нибудь», — написал пользователь форума с ником Wnflyguy.

Один из комментаторов поинтересовался у сотрудника авиакомпании, какие самые отвратительные вещи оставляли в самолете пассажиры. В числе таких предметов бортпроводник перечислил использованные презервативы, тампоны, а также мужское и женское нижнее белье.

Другой пользователь сети спросил, какие худшие поступки совершают пассажиры во время полетов.

«Дерутся, гадят или писают на сиденьях», — ответил член экипажа.

Кроме того, он признался, что пьяные пассажиры пытались с ним драться и плевались, а также что он ловит людей, курящих в туалете самолета, минимум раз в неделю.