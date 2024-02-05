Въездной турпоток белорусских туристов в Россию побил десятилетний рекорд

«Туристический потенциал России и Беларуси огромен и уникален, а дружественные отношения между нашими народами имеют крепкие исторические и культурные связи. За три квартала 2023 года въездной турпоток белорусских граждан в Россию превзошел не только показатель 2022 года, но и показал максимальное значение за последнее десятилетие», — сообщила пресс-служба со ссылкой на слова замминистра экономического развития России Дмитрия Вольвача.