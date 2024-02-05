Турецкий отельер уверяет, что летний отдых на курортах этой страны будет выгоден для россиян

Отдых на турецких курортах вырос в цене из-за инфляции и увеличения издержек гостиниц, но по-прежнему остается выгодным для иностранных туристов, в том числе российских. Такое мнение высказал в интервью РИА «Новости» Осман Айык, советник мэра Антальи и бывший руководитель Федерации отельеров Турции.

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По его словам, летом-2024 на курортах страны можно забронировать не только дорогие отели, но и бюджетные, «за условные 50 долларов в сутки». Он посоветовал туристам «тщательно выбирать варианты», чтобы уложиться в запланированный бюджет.

Цены контрактов российских туроператоров с гостиницами и принимающими компаниями Турции устанавливаются в евро. Поэтому падение турецкой лиры практически не сказывается на тарифах для нашего рынка. Нужно учитывать и ослабление рубля, ведь в прошлом году в период раннего бронирования туров курс евро составлял от 74 до 85 руб., а сейчас он превышает 98 руб. По данным туроператоров, турецкие партнеры снизили для них прайсы на высокий сезон – 2024 примерно на 10–15%. Однако это удешевление не компенсируется падением нашей нацвалюты, в рублях туры все равно получаются дороже.

Не замечают пока удешевления и туристы, интересующиеся ценами раннего бронирования.

«Отели 5* в Белеке сравнялись по стоимости на лето с пятизвездочным мальдивским All inclusive», «Подбирали себе тур, хорошая гостиница в Анталье – полляма за 14 дней. Спасибо, лучше в Сочи отдохнем», – пишут в обсуждении темы отдыха в Турции в тг-канале «Крыша ТурДома».

Впрочем, многие отмечают, что и отечественные курорты не радуют дешевизной: «Вы в Сочи смотрели альтернативы? Турция все равно выходит дешевле».