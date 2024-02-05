РФ и Белоруссия создадут туристический информационный центр

Минэкономразвития России совместно с Министерством спорта и туризма Беларуси обсуждают перспективу создания туристического информационного центра Союзного государства, который позволит продвигать уникальный туристический потенциал регионов России и Белоруссии.

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Об этом сообщил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач в ходе онлайн выступления на парламентских слушаниях в Смоленске.

"Идея о создании туристического информационного центра Союзного государства изначально принадлежит жителям Смоленской области, живущим рядом с российско-белорусской границей, - пояснил замминистра. - Минэкономразвития готово выступить потенциальным государственным заказчиком проекта и в связке со Смоленской областью и другими заинтересованными участниками из регионов двух стран приступить к его разработке и дальнейшей реализации".

Туристический центр, по словам Вольвача, не только поможет заявить российским, белорусским и иностранным туристам о туристическом потенциале регионов двух стран, но и позволит разработать российско-белорусские трансграничные туристские маршруты, повысит узнаваемость туристических продуктов Союзного государства.