Туристов из Благовещенска повезет в Таиланд резервный самолет с задержкой почти на сутки

За пассажирами отмененного рейса из Благовещенска в Паттайю (аэропорт Утапао) отправили новый самолет. Первый вылет новой полетной программы отложили на 18 часов по технической причине. Об этом редакции Tourdom.ru сообщили в пресс-службе авиакомпании AZUR air.

Рейс в Таиланд будет выполняться на резервном лайнере, который сейчас готовится к вылету в Благовещенск из московского аэропорта Внуково. «Расчетное время вылета ZF 2891 в Паттайю – 6 февраля в 02:00 по местному времени». На время ожидания посадки перевозчик разместил иногородних пассажиров в гостинице, всем предоставили горячее питание.

«Для минимизации негативного влияния на дальнейшее расписание выполнен размен воздушных судов, – пояснили в авиакомпании, – поэтому длительных задержек последующих рейсов не ожидается».

Boeing 757-200W должен был отправиться в Таиланд сегодня в 08:00 по местному времени (в 02:00 по московскому). Но вылет неожиданно отменили, пассажирам пояснили, что необходима замена воздушного судна. Людей высадили в терминал, выдали багаж.

Расчетное время в пути из аэропорта Игнатьево до Утапао – 7 часов 15 минут, поэтому приземление боинга в Таиланде ожидается в 7 утра по местному времени. По расписанию пассажиры должны были прибыть на курорт сегодня в 13 часов. Таким образом, туристы потеряют первый день отдыха.