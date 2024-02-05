Китай станет новым лидером среди авиаперевозчиков в России в 2024 году

Авиаперевозка из РФ в Китай вырастет в 4 раза летом 2024 года. Об этом заявил первый заместитель генерального директора АНО «Единая транспортная дирекция» Константин Угаров в рамках выступления на «Дне туризма» выставки «Россия», которая проходит на ВДНХ в Москве.

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По его словам, рост количества авиаперевозок обусловлен увеличением регулярных поставок товаров из Поднебесной, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Сейчас полеты в Китай выполняются пятью российскими компаниями: совершается 30 рейсов в неделю по 11 направлениям. Для сравнения, в 2022 году летали только две авиакомпании по пяти маршрутам. С китайской стороны на нынешний день рейсы выполняют семь перевозчиков по 13 маршрутам.