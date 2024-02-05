Китай станет новым лидером среди авиаперевозчиков в России в 2024 году

Китай станет новым лидером среди авиаперевозок в России в 2024 году
Авиаперевозка из РФ в Китай вырастет в 4 раза летом 2024 года. Об этом заявил первый заместитель генерального директора АНО «Единая транспортная дирекция» Константин Угаров в рамках выступления на «Дне туризма» выставки «Россия», которая проходит на ВДНХ в Москве.
По его словам, рост количества авиаперевозок обусловлен увеличением регулярных поставок товаров из Поднебесной, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Сейчас полеты в Китай выполняются пятью российскими компаниями: совершается 30 рейсов в неделю по 11 направлениям. Для сравнения, в 2022 году летали только две авиакомпании по пяти маршрутам. С китайской стороны на нынешний день рейсы выполняют семь перевозчиков по 13 маршрутам.
Кроме того, эксперт дополнил, что в 2024 году появятся прямые рейсы в Саудовскую Аравию и Индонезию, а также дополнительные рейсы в Бахрейн, во Вьетнам, Узбекистан, на Шри-Ланку, в Таиланд, Грузию, Киргизию, Белоруссию и в Эмираты.