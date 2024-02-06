Россиянин рассказал про монгольскую водку

«С другой стороны, а что еще людям делать в глухой глубинке? Развлечений нет, ТВ — добивают только центральные каналы без кино и развлекательных. Вешают тарелки, но там все на иностранных языках, которых большинство не знает. Интернет мобильный и очень медленный, так что онлайн либо по подписке ничего не посмотришь», — заключил блогер.