Россиянка побывала на Бали и описала остров фразой «в раю есть свои условия»

Россиянка побывала на индонезийском острове Бали и описала его фразой «в раю есть свои условия». Впечатлениями от поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Путешественница по имени Елена провела на Бали полтора года, выбрав местом для жизни район Чангу, где в основном живут серферы. По ее словам, удобство и комфорт на острове оставляют желать лучшего, а при «достаточно плохом сервисе придется достаточно много платить».

«За все. За жилье и даже за фрукты. И особенно за медицинские услуги», — пожаловалась автор публикации.

При этом она заметила, что Индонезия дарит приезжим уникальные впечатления благодаря красивой природе: вулканам и песчаным пляжам.

«На Бали широко распространен английский язык: на нем говорят много эмигрантов, большинство местных жителей также свободно им владеют», — назвала она плюс жизни в стране.

Еще одним достоинством популярного острова она посчитала круглогодичное лето.

К минусам россиянка отнесла сложности с оформлением визы и движением на дорогах.

«За этим стоит обращаться только к проверенному посреднику. Нет общественного транспорта, а с передвижением на машине бывает довольно сложно», — поделилась она.