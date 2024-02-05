В Приамурье задержали чартерный рейс из Благовещенска в Таиланд

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 февраля. /ТАСС/. Первый чартерный международный рейс из Благовещенска в Паттайю (Таиланд) после пандемии, запуск которого планировался 5 февраля, задержан более чем на шесть часов по техническим причинам. Ожидается резервный борт, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Благовещенск.

"Рейс на вылет задержан до 18:00 по местному времени (12:00 мск) по техническим причинам. Ожидается резервный борт", - сказал собеседник агентства.

Согласно онлайн-табло, вылет в Таиланд должен был состояться в 08:00 по местному времени (02:00 мск).