Как организован современный отдых в Турции, Египте, ОАЭ и Таиланде

Путешествия - это источник вдохновения и отдыха для многих людей. Мечтая о лазурных пляжах, культурных достопримечательностях и ни с чем не сравнимой атмосфере, туристы выбирают популярные направления: Турцию, Египет, ОАЭ и Таиланд. Из Москвы до этих удивительных стран легко и удобно добраться. Путешествие в одно из указанных направлений откроет перед вами уникальные возможности для отдыха и исследования разнообразных культур и достопримечательностей. Невероятный пейзаж, богатая история и гостеприимство населения делают эти места идеальным выбором для отпуска. Давайте тут рассмотрим особенности отдыха в каждой из них.

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Турция

Отправившись в Турцию из Москвы, туристы оказываются в мире, где смешивается великолепная природа и древняя история. Античные развалины, средневековые замки, утопающие в зелени парки – каждый найдет что-то по душе. Для любителей шопинга и развлечений - Истикляль и Гранд-базар, для поклонников пляжного отдыха – песчаные пляжи Антальи и Кемера.

Египет

Египет всегда привлекал туристов своей загадочностью и древними тайнами. Плавать в Красном море, наслаждаться солнечным знойным днем, чтобы гулять по улицам Каира и наслаждаться ароматами восточных специй - всё это возможно в Египте. Из Москвы до Каира достаточно близко, чтобы окунуться в эту уникальную атмосферу.

ОАЭ

ОАЭ – это место, где современные небоскребы, роскошные отели и пустыни, будто бы подчеркивают грандиозность этой страны. Прилетев из Москвы в Дубай, можно погрузиться в мир роскоши, шопинга и отличного сервиса. Арабские сувениры на местных базарах, экскурсии на верблюдах и обзор города с высоты Бурдж-Халифа – ОАЭ удивляют и радуют каждого.

Таиланд

Если вы хотите отдохнуть в тропическом раю с изумительной кухней и удивительной природой, отправляйтесь в Таиланд. Из Москвы до Бангкока и Пхукета не так уж и далеко. Парящие рынки, острова со снежно-белыми пляжами, храмы и фестивали – Таиланд поражает своим многообразием.