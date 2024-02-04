В аэропортах Москвы многие рейсы вылетают с опозданием

Большое число задержек зафиксировано сегодня в аэропортах московского авиаузла. По данным онлайн-табло, многие рейсы вылетают позже расписания. Большинство отклонений незначительные, но есть и серьезные.

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В частности, на 4 часа позже ожидается отправление аэробуса А330-300 «Аэрофлота» из Шереметьево в Санью (китайский остров Хайнань). Вместо 12:30 по графику самолет повезет туристов на курорт лишь в 16:30.

Впрочем, другие задержки в аэропорту минимальны. Почти на 2 часа опоздал рейс UJ 612 AlMasria Universal Airlines в Шарм-эль-Шейх: самолет смогли отправить в 04:14. На час отстал от расписания рейс Southwind Airlines в Анталью.

В Домодедово на 4 часа позже запланированного времени отправились во Владикавказ пассажиры «Уральских авиалиний». Авиакомпания допустила и другие задержки. На 3 часа опоздал с вылетом в Дубай рейс U6 797: он вылетел лишь в 12:40. В Санкт-Петербург ее клиенты вылетели с часовой задержкой.

Почти на 2 часа позже смогли покинуть Домодедово лайнеры Air Arabia и S7, вылетающие в Шарджу и Сочи. Другие вылеты – самолетов Emirates в Дубай, S7 в Сочи, «России» в Северную столицу – увезли пассажиров на час позже расписания.

Во Внуково сбоев чуть меньше. На 2 с лишним часа смог вылететь в Тбилиси борт «Азимута», задержались также рейсы «Алросы» и «Победы» в Новосибирск и Стамбул.