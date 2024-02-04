Лагоа-дус-Патус: где находится место со смешным названием

Термин "лагуна" часто вызывает ассоциации с небольшими водоемами, но Лагоа-дус-Патус в Бразилии поднимает планку и устанавливает новые стандарты. Расположенная в южном штате Риу-Гранди-ду-Сул, эта лагуна является самой большой в Южной Америке и одной из самых обширных в мире. Подробнее о ней – в материале "Рамблера".

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Лагуна – это водоем, отделенный от более крупного водоема барьерами или островами. Два основных типа лагун – прибрежные и атоллы. Прибрежные формируются вдоль берегов с барьерными островами, а атоллы, напоминая прибрежные, образуются благодаря коралловым рифам, чаще в тропических водах Индийского и Тихого океанов.

Лагоа-дус-Патус занимает площадь около 10 тысяч квадратных километров и является результатом столетий естественного развития. Эта лагуна отделена от Атлантического океана длинной песчаной полосой протяженностью девять километров. Воды лагуны питаются реками Камакуа и Жасуи-Гуаиба.

Экорегион вокруг Лагоа-дус-Патус предлагает разнообразие природных ландшафтов – от пресноводных лагун и болот до соленых озер и рек. В момент прилива вода из Атлантического океана наполняет лагуну через реку Рио-Гранде, делая воду соленой. Экосистема включает в себя четыре различных биотопа, обеспечивая обитание для 163 видов животных и растений.

Лагоа-дус-Патус наслаждается влажным субтропическим климатом, характеризующимся теплыми летними месяцами и обильными осадками круглый год. Среднегодовая температура колеблется от 14 °C до 20 °C, а годовое количество осадков варьирует от 1000 до 2100 мм. Это климатическое разнообразие влияет на разнообразие экосистемы лагуны.

На берегу лагуны развита промышленность – здесь расположены крупные гидроэлектростанции, проводится добыча нефти и соли, а также активно занимаются рыболовством и судоходством. Существует также муниципалитет с одноименным названием – Лагоа-дус-Патус, входящий в штат Минас-Жерайс. Он был образован в 1962 году и насчитывает всего пять тысяч жителей.