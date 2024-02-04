В Индии двое туристов едва спаслись от диких слонов

Двое туристов чудом спаслись от нападения диких слонов в штате Карнатака в Индии. Они остановились на дороге в национальном парке Бандипур, чтобы сфотографировать вышедших из леса двух слонов и слоненка и попали в переплет, сообщило индийское издание Kerala Kaumudi на прошлой неделе.

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Слонихе не понравилось внимание людей, и она бросилась к машине. Остававшийся за рулем водитель начал медленно двигаться, чтобы дать возможность своим товарищам сесть на бегу. Забег был недолгим: один из них упал. Многотонное животное сначала пыталось ударить его хоботом и ногой. Но его внимание, к счастью, переключилось на идущий по встречной полосе грузовик.

В соцсетях уточнили, что за неделю до этого были в том месте и слоны вели себя вполне миролюбиво. Неизвестно, что спровоцировало слониху на нападение, но путешественникам посоветовали не забывать, что джунгли – не их территория. Защитники природы уверены, что надо найти этих людей и наказать. «В тюрьму на год – дайте им понять, что они еще не избежали опасности».

После появления видеоролика Индийская лесная служба (IFS) напомнила туристам главное правило: оставаться в автомобилях при нахождении рядом с дикими зверями. В этот парк, созданный как тигровый заповедник, нередко приезжают туристы из соседних штатов Керала и Гоа.