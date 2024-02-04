Туристам в Пхукет-тауне запретили кормить обезьян

В Пхукет-тауне запретили одно из популярных развлечений туристов – кормление обезьян на холме, прозванном Манки Хилл. Решение действует с 1 февраля. Для начала власти разогнали продавцов угощений для животных в оздоровительном парке То Сэ, а также ввели патрулирование дороги, сообщило издание «Новости Пхукета».

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Обезьяний холм в северной части города привлекает многочисленных туристов. Но лишь немногие поднимаются по крутому подъему ближе к вершине, где расположена смотровая площадка. Большинство приходит ради общения с обитающими в джунглях макаками, которые выходят к людям.

В последнее время стало поступать все больше жалоб на агрессивность обезьян. Очевидцы отметили в соцсетях, что стоит только привлечь их внимание, как «эти наглецы» начинают вырывать из рук сумочки и смартфоны, тянуть лапки к кулонам и сережкам. После любой царапины, не говоря уж об укусе, поход к врачам обязателен.

На расположенном в той же части города холме Ранг власти пока не ввели таких жестких мер. Как отмечено в публикации, местные макаки и там могут утащить оставленные без присмотра вещи, но «бандитизма» не отмечено. Персонал находящихся в парковой зоне кафе и смотровой площадки не позволяет туристам прикармливать обезьянок.