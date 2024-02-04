В Японии открылся ежегодный снежный фестиваль «Юки мацури»

Ежегодный снежный фестиваль "Юки мацури" открылся в Саппоро. Второй год подряд фестиваль проводится в обычном формате после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией.

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По данным организаторов, в этом году были окончательно сняты все эпидемические ограничения и возвращены традиционные площадки парка с развлечениями, киосками с едой и сувенирами.

Также в этом году после трехлетнего перерыва в полноценном формате пройдет международный конкурс на лучшее снежное изваяние, в котором примут участие представители Южной Кореи, США, Индонезии, Литвы, Монголии, Польши, Сингапура и Таиланда. Сам фестиваль, на котором будут представлены более 120 снежных скульптур, включая 5 высотой более 10 м, продлится до 11 февраля.

Снежный фестиваль в Саппоро проводится с 1950 года. Он стал быстро набирать популярность и уже не мог существовать только за счет местных энтузиастов. Поэтому в 1955 году к изготовлению снежных изваяний впервые привлекли подразделения Сил самообороны Японии. С тех пор это стало одной из главных традиций "Юки мацури", а жители Саппоро специально собираются в начале января, чтобы понаблюдать, как военные начинают завозить тонны снега и сваливать его в центре города.