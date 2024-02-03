Туристы остались без отдыха в Таиланде из-за исчезнувшего с их деньгами турагента

В редакцию TourDom.ru обратилась туристка Татьяна. Она рассказала о своей неудавшейся попытке купить тур в Таиланд.

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Поездка на двоих была забронирована через турагента, работающего как индивидуальный предприниматель (ИП), оплачена полная стоимость – 289 тыс. руб. Вылет – в понедельник, 5 февраля.

Накануне, в пятницу, Татьяна созвонилась с турагентом. Поинтересовалась, готовы ли документы. Ответ ее обескуражил: «Я забыл вовремя сделать платеж туроператору. Бронь отменена. Пытался урегулировать ситуацию, попросить отсрочку, но безуспешно. Извините, деньги вам верну». После этого турагент исчез и на связь больше не выходил.

«Я была полностью уверена в этом человеке, так как покупала у него туры уже лет 15. Не ожидала такого», – говорит Татьяна.

По совету знакомой, сотрудницы турагентства, женщина обратилась к туроператору, который указан в договоре. Описала ситуацию, спросила – что делать? Однако столкнулась с полным равнодушием к проблеме: «Мне лишь подтвердили, что платеж не получен, какая именно часть суммы – не уточнили. Предложили выяснять у турагента». Татьяна была готова доплатить до полной стоимости, лишь бы только поездка не сорвалась, ведь под даты тура уже был согласован отпуск. Но это ее предложение осталось без ответа.

Женщине пришлось срочно покупать новый тур, в Египет, – он был забронирован у другого туроператора.

Тот факт, что туроператор не проявил интереса получить доплату и восстановить заявку, выглядит странно. Не исключено, что до поездки оставалось слишком мало времени и вновь подтвердить размещение в гостинице уже не было возможности. Однако и в этом случае могли бы предложить, например, другой отель.

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