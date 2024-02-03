Минэкономразвития планирует запустить безвизовый туробмен с Индией в 2024 году

Министерство экономического развития рассчитывает году запустить безвизовый туристический обмен с Индией в 2024 году. Об этом сообщил замминистра Дмитрий Вахруков в ходе выступления на выставке "Россия".

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Его слова приводит РИА Новости. Как отметил Вахруков, безвизовый туристический обмен планируется запустить по примеру соглашений, подписанных с Китаем и Индией. При этом Вахруков отметил, что для отмены виз предстоит еще многое сделать.

Также отмечается, что на 2024 год уже утверждены ключевые показатели и ключевая страна – Индия. Вахруков подчеркнул, необходимость работы над расширением списка стран, граждане которых могут приезжать в Россию без виз.