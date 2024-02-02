В Лас-Вегасе снесут культовый отель из фильма про суперагента Джеймса Бонда

Двери отеля The Tropicana закроются навсегда второго апреля. На месте легендарного здания, которое занимало площадь почти в 40 тысяч квадратных метров, появится стадион Главной лиги бейсбола (MBL) на 30 тысяч мест.

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Гости, забронировавшие номера в отеле после даты закрытия, получат внесенные депозиты обратно, сообщает Travel and Leisure.

Курорт The Tropicana открылся в Лас-Вегасе в 1950-х годах. В нынешнее время, здание одно из единственных в городке Парадайс штата Невада, сохранившееся в исконном виде.

Отель также примечателен тем, что на его территории проходили съемки франшизы о суперагенте Джеймсе Бонде «Бриллианты навсегда».