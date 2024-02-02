Архитектура Шри-Ланки: лунные камни и другие секреты великолепных дворцов

Дворцы Шри-Ланки – одна из главных достопримечательностей страны, привлекающих туристов со всего мира. По данным Минтуризма, Россия занимает первое место по турпотоку, и сегодня власти островного государства предпринимают активные меры по созданию максимально комфортных и безопасных условий для туристов. Кроме того, наши страны связывают тесные контакты и в других сферах, включая строительство.

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А знаете ли вы, что на Цейлоне (бывшее название Шри-Ланки) могли быть созданы первые сборные здания в мире? Такое предположение высказали исследователи после того, как изучили особенности возведения крупных сооружений в древних городах Шри-Ланки. Например, на некоторых участках каменных плит монастырских строений обнаружены едва заметные следы сочленений. Это говорит о том, что фрагменты зданий были подготовлены отдельно, а затем собраны вместе. При этом тонкие плиты длиной в 20 футов настолько точно разрезаны и подогнаны друг к другу, что даже в современных условиях это потребовало бы специальных инструментов и технологий.

В целом архитектурные особенности монастырей, королевских дворцов и других сооружений на Шри-Ланке отражают богатую историю и культурное разнообразие этого островного государства. Будучи наследием колониального прошлого Цейлона, а это более чем пять веков, национальные традиции в архитектуре сочетают в себе элементы различных стилей и мировых культур, таких как индийская, мавританская, португальская, голландская и британская.

Одной из характерных особенностей архитектуры дворцов Шри-Ланки является использование резьбы по дереву и камню. Узоры, цветочные мотивы и изображения животных часто украшают фасады и внутренние помещения, создавая великолепные декоративные элементы.

Для изготовления резных украшений отбирали только зрелые деревья, причем срезать стволы полагалось только в новолуние, когда состав древесины был оптимальным для последующей обработки и долговечной службы.

Дерево также традиционно служило одним из основных строительных материалов и важной частью конструктивных решений. Например, во многих дворцах рамы сделаны из целых стволов деревьев. В воротах на восточном входе дворца в Анурадхапуре (4 век до н.э.) также использовали целые деревья.

А в крепости Сигирия можно увидеть сложную кладку из дерева в сочетании с кирпичной кладкой. Крепость была возведена в V веке н.э. по приказу царя Кашьяпы, который хотел создать на вершине скалы надежное оборонное укрепление. До XIV века на территории Сигирии располагался буддистский монастырь. Сегодня это одно из уникальных и самых узнаваемых мест на Шри-Ланке.

Одиночная скала высотой 170 м и одноименная крепость на плато находятся в округе Матале, в центральной части страны. Замок на вершине горы украшен уникальными фресками. Часть из них сохранились в подлинном виде. Именно они представляют наибольшую культурную ценность, за что Сигирия включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Еще одной важной чертой архитектуры Шри-Ланки является использование сложных систем водоснабжения и орнаментированных водных садов. Вода играет важную роль в создании атмосферы прохлады и спокойствия вокруг дворцов. Также стоит отметить, что многие дворцы Шри-Ланки имеют яркие красочные фасады с узорами, создающими ощущение яркости и живости.

Уникальность архитектуре местных дворцов придает также использование лунного камня голубого оттенка. Археологи находят драгоценный камень возле дверных проёмов входов или у подножия ступенек, ведущих к религиозным объектам. Наиболее ценными считают лунные камни периода царства Анурадхапура (377 до н. э. – 1017), на которых часто изображены лианы, цветочные узоры, стаи лебедей и цветки лотоса. Причём каждое изображение несёт особый смысл. К примеру, лебеди символизируют добро и зло.