День всех влюбленных в отелях на Сейшелах, Мальдивах, Маврикии, Дубае, Индонезии и Турции

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Несколько романтических сценариев отдыха в отелях по всему миру.

Raffles Seychelles

Курорт Raffles Seychelles является одним из лучших курортов на Сейшельских островах. Расположенный на острове Праслин, он предлагает путешественникам утопающие в тропической зелени виллы с собственным бассейном, четыре первоклассных ресторана и открытые спа-павильоны с видом на лазурный океан и уникальную природу.

В основу концепции спа-центра курорта легло продуманное сочетание традиционных подходов к восстановлению и авторских методик, адаптированных под личные предпочтения и индивидуальные особенности гостей. В этом году Raffles Spa подготовил для влюбленных впечатляющее меню расслабляющих программ. Гости могут насладиться фирменным массажем Raffles Signature Massage — 60-минутным ритуалом, сочетающим в себе западную, восточную и тайскую традиции телесной терапии в сопровождении аромамасел от бренда Aromatherapy Associates. Среди других предложений для двоих — программа Champagne Celebration Spa Treatment, на которую в преддверии Дня всех влюбленных действует специальная скидка 10%. Гостям предлагается принять расслабляющую цветочную ванну с бокалом шампанского, насладиться часовым массажем и уходом за лицом.

В праздничный вечер 14 февраля путешественников будут ждать в главном ресторане курорта на ужин со специально разработанным меню из четырех блюд. Гости смогут отведать фирменные позиции от шеф-повара, включая десерт ‘Velvet Kisses’, который станет жемчужиной вечера с видом на умиротворяющий пейзаж Индийского океана.

День всех влюбленных в окружении тропических джунглей и рисовых полей в отеле Nirjhara, Индонезия

Провести День всех влюбленных лишь вдвоем в окружении тропических джунглей и рисовых полей – это ли не мечта? Сложно найти место лучше для празднования 14 февраля, ведь именно в Nirjhara гости смогут по-настоящему уединиться, расслабиться, скрыться от суеты и провести время наедине друг с другом. На каждой вилле есть панорамная терраса или балкон с ванной под открытым небом. Благодаря грамотному расположению вилл у гостей создается ощущение абсолютной приватности: встретить соседей можно только в ресторане или возле бассейна.

Идеальный день в отеле Nirjhara выглядит так: утренняя йога в специальном павильоне у подножия водопада, здоровый завтрак, неспешный день около бассейна, расслабляющие балийские процедуры в спа-центре The Retreat, ужин в ресторане Ambu от итальянского Шефа Роберто Беллитти и вечерний просмотр фильма в приватном кинотеатре.

Four Seasons Resort Maldives at Kuda Huraa

Окруженный бескрайними водами Индийского океана, курорт Four Seasons Resort Maldives at Kuda Huraa обеспечивает высочайший уровень сервиса от команды профессионалов с более чем 25-летним опытом в сфере гостеприимства класса люкс. Пляжные павильоны Deluxe Beach Pavilions с собственным бассейном станут идеальным выбором для романтического отдыха в нескольких шагах от океана. Каждая из водных вилл курорта предлагает гостям просторную гостиную и обеденную зону на четверых, а прямо из главной спальни путешественники попадают к панорамному бассейну, простирающемуся до самой кромки воды.

Спа-центр The Island Spa предлагает незабываемый опыт заботы о себе и обретения гармонии с окружающим миром. Скользя по водной глади на традиционной лодке дони, гости курорта могут добраться до уникальных павильонов над водой, где их ждет трехступенчатое знакомство с восстанавливающими практиками и спа-программами. В пространстве Night Spa, расположенном на просторной террасе под усыпанным звездами небом, путешественники смогут разделить счастливые моменты с самыми близкими людьми во время совместных занятий по йоге, сопровождаемых мягким шумом прибоя и завораживающим пением птиц.

В преддверии Дня всех влюбленных курорт представил новое предложение Island Romance, которое будет действовать до 20 декабря 2024 года. В качестве комплиментов путешественникам предоставляется бесплатный трансфер в обе стороны от аэропорта, шампанское по прибытии и ежедневный завтрак в главном ресторане Café Huraa. В рамках предложения гостям организуют романтический ужин при свечах, который станет прекрасным завершением дня в компании любимого человека.

Emerald Faarufushi Resort & Spa

Элегантный Emerald Faarufushi Resort & Spa от сети The Emerald Collection открыл свои двери на атолле Раа в октябре 2022 года. Курорт предлагает 80 водных и пляжных вилл, выполненных в минималистичном стиле с акцентом на натуральные текстуры из камня и дерева. Это место, где встречаются итальянская утонченность и мальдивский колорит — идеальное сочетание для безмятежного отдыха наедине с любимым человеком. Главная особенность курорта — фирменная концепция Deluxe All-Inclusive: роскошный отдых по системе «все включено», в которую входит не только широкий выбор гастрономических предложений в ресторанах и барах курорта, но и разнообразная программа развлечений.

Помимо коллекции древних аюрведических практик спа-центр курорта The Emerald Spa, состоящий из восьми тропических бунгало, предлагает гостям специальные ритуалы в честь Дня всех влюбленных. Среди них — двухчасовая программа Ocean Dream Couple Journey, в которую входит расслабляющий ритуал для стоп, соляной пилинг и глубокий массаж тела, уход для лица и ароматическая ванна.

Вечером 14-го февраля гостей будет ждать авторское меню в ресторане Mediterraneo, расположенном прямо над живописной лагуной, а по запросу команда курорта организует для влюбленных путешественников частные мероприятия и уединенные ужины.

Grand Park Kodhipparu Maldives

Grand Park Kodhipparu — небольшой бутик-отель класса люкс, который идеально подойдет для тех, кто мечтает провести день всех влюбленных вдали от посторонних глаз или совместить романтический отдых с семейным. Курорт находится всего в 20 минутах езды на скоростном катере от Мале и славится своими местами для дайвинга, богатым подводным миром и коллекцией уютных камерных вилл, вдохновленных мальдивскими традициями и культурой.

Влюбленным гостям курорт приготовил специальную трехдневную программу. По прибытии на романтическую пляжную или водную виллу путешественников ждут индивидуальные комплименты от команды острова. В проживание уже включен бесплатный трансфер на скоростном катере в обе стороны от международного аэропорта Велана и часовое занятие немоторизованными водными видами спорта.

Ценители высокой кухни по достоинству оценят широкий выбор блюд в трех авторских ресторанах Grand Park Kodhipparu, а мечтающие о полной релаксации и перезагрузке могут насладиться балийскими и аюрведическими процедурами в спа-центре курорта, работающем на косметике [comfort zone].

День святого Валентина в отелях Marriott International на Маврикии

Маврикий – считается одним из лучших направлений для романтического отдыха, а сейчас еще и одним из самых удобных, так как совсем недавно «Аэрофлот» запустил прямые рейсы из Москвы. Отели бренда Marriott International подготовили особую праздничную программу в преддверии Дня святого Валентина.

Недавно открывшийся бутик-отель adults only – Nirvana The Essence of Romance Resort – подготовил праздничную вечеринку на пляже под кодовым названием “Романтика под звездами”. Влюбленных ждет невероятный ужин в окружении сотни плавающих свечей, авторские напитки, изысканные закуски, живая музыка и вечернаяя развлекательная программма. Кульминацией вечера станет презентация “дерева любви”, где можно будет оставить памятный замочек и сказать друг другу слова любви, запомнив этот вечер на всю жизнь.

В пятизвездочном отеле JW Marriott Mauritius Resort для влюбленных, кто решил приехать больше чем на 3 ночи, подготовили специальное предложение, которое включает в себя: 60-минутный массаж для пар, 2 коктейля на человека в течение дня в Rosé Sunset Lounge, а также романтическое свидание на пляже на закате в сопровождении комплиментраной бутылки игристого вина, закусок и живой музыки. JW Marriott Mauritius Resort расположен вдали от цивилизации, а потому считается лучшим выбором для романтических поездок и релакса. А в вопросах красоты и эстетики JW Marriott Mauritius Resort нет равных: из окон всех 169 роскошных люксов, сьютов и вилл открывается фантастический вид на безлюдный белоснежный пляж и бирюзовую гладь Индийского океана. Панорама с невероятными рассветами и закатами — главная достопримечательность отеля.

В свою очередь маврикийский отель Westin Turtle Bay Resort & Spa Mauritius порадует гостей гастрономическими предложениями в честь Дня всех влюбленных. Некторым парам придется по душе ужин из 5 блюд в сопровождении музыкальных серенад в ресторане Beach Grill, а кто-то захочет устроить себе совершенно приватный вечер с шампанским в уединенной кабане Seventh Heaven и насладиться потрясающими видами с самой высокой точки курорта.

Романтический уикенд в отеле Papillon Ayscha, Турция

Отель Papillon Ayscha приглашает в мир роскоши и заботы о деталях, где гости смогут насладиться самым романическим праздником, побыть наедине друг с другом и по-настоящему отвлечься от городской суеты.

Расслабляющие процедуры для двоих в Reborn SPA, подогреваемый видовой бассейн и массаж помогут полностью расслабиться, а ритуалы в хаммаме, такие как Oxygen, Heavy Legs Escape и Nourishing, подарят ощущение бодрости и свежести. Ритуал “Талисман Любви” предназначен для двоих и помимо всего прочего включает в себя расслабляющий массаж с афродизиакальным маслом, переносящий тело и мысли в далекую Аравию. Завершить день можно будет в Ayscha Martini Bar, где гостей ждет необыкновенное меню изысканных блюд и напитков в окружении уютной атмосферы.

Сложно придумать лучшее место для празднования 14 февраля, чем отель Banyan Tree

Dubai – райское место на берегу моря с собственным 500-метровым пляжем с белоснежным песком, откуда открывается панорамный вид на Персидский залив и знаменитое колесо обозрения Ain Dubai. Оригинальная концепция курорта заключается в том, что отель представляет собой настоящий оазис в центре бурлящего мегаполиса. На просторной зеленой территории раскинулись сады, бассейны, зоны отдыха — здесь можно гулять, дышать свежим воздухом, проводить время в бассейне.

Banyan Tree Dubai — настоящий гастрономический рай: в отеле представлено семь ресторанов на любой вкус. В культовом Demon Duck от знаменитого шеф-повара Элвина Люнга заявлен игривый взгляд на китайскую кухню, в то время как TakaHisa предлагает разнообразие классических японских блюд. Кроме того, гости отели могут насладиться авторскими коктейлями и живой музыкой в Havana Social Club и редкими сортами чая в японском чайном лаундже Tocha. Средиземноморские тапас сервируют в баре у бассейна The Shack, расположенном посреди живописного сада.