День всех влюбленных в отелях на Сейшелах, Мальдивах, Маврикии, Дубае, Индонезии и Турции

Идеальный день в отеле Nirjhara выглядит так: утренняя йога в специальном павильоне у подножия водопада, здоровый завтрак, неспешный день около бассейна, расслабляющие балийские процедуры в спа-центре The Retreat, ужин в ресторане Ambu от итальянского Шефа Роберто Беллитти и вечерний просмотр фильма в приватном кинотеатре.

Four Seasons Resort Maldives at Kuda Huraa

Окруженный бескрайними водами Индийского океана, курорт Four Seasons Resort Maldives at Kuda Huraa обеспечивает высочайший уровень сервиса от команды профессионалов с более чем 25-летним опытом в сфере гостеприимства класса люкс. Пляжные павильоны Deluxe Beach Pavilions с собственным бассейном станут идеальным выбором для романтического отдыха в нескольких шагах от океана. Каждая из водных вилл курорта предлагает гостям просторную гостиную и обеденную зону на четверых, а прямо из главной спальни путешественники попадают к панорамному бассейну, простирающемуся до самой кромки воды.

Спа-центр The Island Spa предлагает незабываемый опыт заботы о себе и обретения гармонии с окружающим миром. Скользя по водной глади на традиционной лодке дони, гости курорта могут добраться до уникальных павильонов над водой, где их ждет трехступенчатое знакомство с восстанавливающими практиками и спа-программами. В пространстве Night Spa, расположенном на просторной террасе под усыпанным звездами небом, путешественники смогут разделить счастливые моменты с самыми близкими людьми во время совместных занятий по йоге, сопровождаемых мягким шумом прибоя и завораживающим пением птиц.

Элегантный Emerald Faarufushi Resort & Spa от сети The Emerald Collection открыл свои двери на атолле Раа в октябре 2022 года. Курорт предлагает 80 водных и пляжных вилл, выполненных в минималистичном стиле с акцентом на натуральные текстуры из камня и дерева. Это место, где встречаются итальянская утонченность и мальдивский колорит — идеальное сочетание для безмятежного отдыха наедине с любимым человеком. Главная особенность курорта — фирменная концепция Deluxe All-Inclusive: роскошный отдых по системе «все включено», в которую входит не только широкий выбор гастрономических предложений в ресторанах и барах курорта, но и разнообразная программа развлечений.

Помимо коллекции древних аюрведических практик спа-центр курорта The Emerald Spa, состоящий из восьми тропических бунгало, предлагает гостям специальные ритуалы в честь Дня всех влюбленных. Среди них — двухчасовая программа Ocean Dream Couple Journey, в которую входит расслабляющий ритуал для стоп, соляной пилинг и глубокий массаж тела, уход для лица и ароматическая ванна.

Недавно открывшийся бутик-отель adults only – Nirvana The Essence of Romance Resort – подготовил праздничную вечеринку на пляже под кодовым названием “Романтика под звездами”. Влюбленных ждет невероятный ужин в окружении сотни плавающих свечей, авторские напитки, изысканные закуски, живая музыка и вечернаяя развлекательная программма. Кульминацией вечера станет презентация “дерева любви”, где можно будет оставить памятный замочек и сказать друг другу слова любви, запомнив этот вечер на всю жизнь.