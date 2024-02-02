Президент Узбекистана поручил увеличить приток туристов из России в два раза

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил увеличить приток туристов из России в два раза, до 1,46 миллиона человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на распоряжение.

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Постановлением утверждены прогнозные показатели привлечения иностранных туристов в 2024 году в целом до 9,96 миллиона человек. Число россиян, отдохнувших в прошлом году в Узбекистане, выросло на четверть по сравнению с годом ранее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу агентства по статистике страны.