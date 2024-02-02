Мьянма захотела привлечь в страну больше российских туристов

В Мьянме местные власти решили привлечь в страну как можно больше туристов из России и даже разработали для этого специальную программу. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) .

В настоящее время банки это страны уже подключились к российскому аналогу SWIFT, а с 20 февраля начнут работать карты «Мир». Отметим, что до 30 июня текущего года в Мьянме действует безвиз на 30 дней для россиян. А в сентябре прошлого года туда запустили прямые рейсы.