Российские туристы вышли на субботник в Индии и очистили пляж от мусора

Российские туристы вышли на субботник и очистили пляж от мусора в штате Керала в Индии. Видеоролик о состоянии курорта вызвал в соцсетях бурный отклик как среди иностранцев, так и в местном сообществе. Власти задались вопросом: что делает коммунальная служба? – сообщило вчера издание The Times of India.

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«Поднимите задницы и наведите порядок в своем доме» – так прокомментировали в паблике состояние небольшого пляжа Форт Кочи на южном побережье. И отметили резкий контраст между изображением первозданной красоты от агентства Kerala Tourism и неприглядной реальностью.

Организаторы акции выставили на мешках с мусором плакат: «Присоединяйтесь к нам, призывают русские. Сделайте уборку вокруг: соберите мусор в мешки, сожгите его или закопайте». Впрочем, этот призыв в полной мере относится не только к штату Керала, но и к более популярному у россиян Гоа.

Россияне добираются до курортов Кералы с пересадками, порой дорога занимает сутки и более. Туроператоры формируют туры с перевозкой иностранными авиакомпаниями. Например, недельный пакет в отель Raheem Residency с завтраком на 17 февраля стоит от 154 тыс. руб. на одного.

Время в пути до Гоа также порой превышает 30 часов – например, из Москвы на рейсах «Аэрофлота» по маршруту Шереметьево – Кольцово – Даболим из-за длительной пересадки в Екатеринбурге. Стоимость билета с вылетом 12 февраля и прибытием 14-го числа – около 57 тыс. руб. с ручной кладью 10 кг на сайте по бронированию. Сопоставимый по времени маршрут с двумя пересадками при этом стоит менее 20 тыс. руб. В тот же день есть рейс из Домодедово перевозчика Air Arabia. С короткой стыковкой в Шардже дорога до Гоа – всего 11 часов. Стоимость кресла – 35 тыс. руб. в один конец.

Ранее «ТурДом» сообщал, что департамент туризма штата Керала