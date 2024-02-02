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Россиянам назвали стоимость заграничных туров весной 2024 года

В основном россияне путешествуют в Европу со стыковками. Подробности о стоимости билетов в Европу рассказали в АТОР.

Россиянам назвали стоимость заграничных туров весной 2024 года
© РИА "ФедералПресс"

«В первой половине апреля билет с багажом и удобной стыковкой при перелете в Италию, Францию или Испанию обойдется в 73–110 тысяч рублей на одного в обе стороны», – передают в АТОР.

По информации туроператоров, также можно найти билеты с пересадкой в Баку или Ереване за 48–55 тысяч рублей в обе стороны на одного пассажира. Реже россияне путешествуют в Европу со стыковками через аэропорты Ближнего Востока и Белграда.

Туры россиянам предлагают по различным ценам от 670 евро на двоих. К этой сумме надо будет доплатить до 213 950 рублей за авиабилеты. Все зависит от направлений и времени пребывания.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что после окончания новогодних праздников россияне начали активно бронировать путевки по внутренним направлениям на длительные февральские выходные. Российский союз туриндустрии (РСТ) обозначил наиболее популярные места для отдыха.

Отдых за границей
Российский союз туриндустрии