Россиянам назвали стоимость заграничных туров весной 2024 года

В основном россияне путешествуют в Европу со стыковками. Подробности о стоимости билетов в Европу рассказали в АТОР.

© РИА "ФедералПресс"

«В первой половине апреля билет с багажом и удобной стыковкой при перелете в Италию, Францию или Испанию обойдется в 73–110 тысяч рублей на одного в обе стороны», – передают в АТОР.

По информации туроператоров, также можно найти билеты с пересадкой в Баку или Ереване за 48–55 тысяч рублей в обе стороны на одного пассажира. Реже россияне путешествуют в Европу со стыковками через аэропорты Ближнего Востока и Белграда.

Туры россиянам предлагают по различным ценам от 670 евро на двоих. К этой сумме надо будет доплатить до 213 950 рублей за авиабилеты. Все зависит от направлений и времени пребывания.