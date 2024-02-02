Пассажиры крупнейшего в мире круизного лайнера оценили еду на борту

Пассажиры крупнейшего в мире круизного лайнера Icon of the Seas, отправившегося в первое путешествие, оценили еду на борту. Своими впечатлениями они поделились в соцсетях, на что обратило внимание издание Daily Mail.

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Так, турагенты Сьюзи и Ли Альтпетер рассказали о блюдах в закусочной Basecamp. В публикации в TikTok-аккаунте под ником @magic_vacations они поставили заведению высокую оценку и отметили, что там можно быстро поесть в перерывах между досугом на лайнере.

Другой юзер по имени Джон Бальбоа побывал в ресторане итальянской кухни Giovanni's, где подают «гигантские фрикадельки».

«Мы начали с белого вина и чесночных рулетов, а затем попробовали мясное и сырное ассорти, оказавшееся восхитительным», — заметил мужчина, который ведет аккаунты о еде в соцсетях.

Он также попробовал классическую лазанью и спагетти карбонара, оценив их на «десять из десяти».

Пользовательница TikTok Кристель Кули показала, что ела на борту лайнера в течение всего дня. Чаще всего она посещала кафе Pearl и ресторан Windjammer Buffet. Она также отправилась на рынок AquaDome Market, который назвала «фуд-холлом с вкусной средиземноморской и азиатской едой».

Icon of the Seas — это уникальный круизный корабль, первый в своем классе Icon. Его длина составляет 364 метра, а количество вмещаемых пассажиров — до 7,5 тысячи человек, не считая членов экипажа.