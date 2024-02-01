Туроператоры не оценили идею Занзибара привлечь русских отелями “все включено”

Власти Занзибара (острова в Индийском океане, полуавтономная область в составе Танзании. – Ред.) планируют строить больше гостиниц, работающих по системе «все включено». Об этом сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на руководителя пресс-службы президента Занзибара Мохаммеда Мансура. Гостиничный бизнес архипелага уже полгода активно обсуждает перевод ряда отелей на «трехзвездочный оллинклюзив» с целью привлечь туристов из России, у которых популярен такой формат отдыха, уточняет издание.

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Так как речь идет о внедрении «все включено» в гостиницах 3*, очевидно, ставка делается на то, чтобы привлечь больше бюджетных туристов. Однако сомнительно, что это удастся. «Из-за падения курса рубля и достаточно дорогой авиаперевозки на Занзибар недельный тур на двоих в гостиницу 3* с пакетом All inclusive обойдется в 250–300 тыс. руб. на двоих. Те туристы, кто готов жить в 3*, вряд ли имеют такой бюджет на отдых. А тем, кто готов платить, нужен сервис более высокого уровня», – говорит руководитель туроператора «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов. По мнению гендиректора «Пантеона» Анатолия Гаркушина, Занзибар вряд ли может рассчитывать на массовые турпотоки и из-за того, что гостиниц на архипелаге не так много. Это, скорее, направление для индивидуальных путешественников.

Туроператоры предлагают GDS-туры на Занзибар – на стыковочных рейсах иностранных авиакомпаний. Цены – явно не бюджетные. Например, недельный отдых на двоих в Uroa Bay Beach Resort 4* (питание «все включено» 0) с вылетом flydubai из Москвы 17 февраля стоит 352 тыс. руб.

Тур в Gold Zanzibar Beach House & Spa 5* (пакет All inclusive) с перелетом Ethiopian Airlines обойдется в 665 тыс. руб. на двоих.

Пляжный отдых на Занзибаре часто комбинируют с посещением природных национальных парков в континентальной Танзании.

Такие туры значительно дороже.