Чем привлекают отдыхающих курортные зоны Беларуси

Если учесть, что в Беларуси, которую с давних пор принято считать зеленым оазисом европейского региона, насчитывается около 21 тысячи рек, которые впадают в одиннадцать тысяч озер, объясним и растущий интерес к бальнеологическим центрам Синеокой, в которых только в минувшем году отдохнули около полутора миллиона человек.

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Кстати, комментируя итоги минувшего года, глава республиканского центра по санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский назвал его довольно успешным. По всем основным показателям деятельности, по его словам, которые приводит БЕЛТА, отмечена положительная динамика, среднегодовая заполняемость домов отдыха и санаториев составила больше 84 процентов. А выручка от реализации курортных услуг составила почти тридцать миллиардов российских рублей.

Растет интерес к услугам белорусских курортных врачевателей и среди зарубежных гостей. Более 217 тысяч иностранцев поправили свое здоровье в национальных здравницах в минувшем году, констатировал Болбатовский.

Сравнивая статистические цифры последних лет по этому показателю, он пояснил, что количество иностранных граждан по сравнению с 2022 годом увеличилось на 15,5 процента. А положительная динамика по выручке превысила 26 процентов. Отметив, что, несмотря на западные санкции и ограничения, за оздоровлением в РБ приезжали гости из семи десятков стран, он уточнил, что около 95 процентов отдыхающих составляют граждане из Союзного государства.