Число въехавших в РФ иностранных туристов выросло в три раза

Речь идёт о сравнении показателей за 2023 и 2022 годы. За прошлый год Россию посетили 600 тысяч иностранцев, которые определили цель своего визита как туризм.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, увеличение этого показателя говорит о серьёзном восстановлении въездного потока. Для сравнения: в 2022 году Россию посетили 187 тысяч иностранных туристов. Горин добавил, что развитию въездного туризма способствовала электронная виза, а сдерживают иностранцев дорогие авиабилеты и отсутствие платёжных решений для карт зарубежных банков.