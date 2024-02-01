Турагент назвал Абхазию самым дешевым местом для летнего отдыха

Наиболее дешевым вариантом для летнего отдыха для россиян стала Абхазия. Об этом рассказал "Ленте.ру" эксперт по туризму Николай Мельник.

Наиболее бюджетной курортной зоной внутри Абхазии является Очамчира, отметил эксперт.

"Если бы у нас был открыт Крым на полетной программе, то был бы дешевле Крым", — обратил внимание он.

По его словам, сейчас осталось только три сезонных региона, где российские туристы могут отдохнуть летом. Он отметил, что помимо Абхазии операторы будут выставлять пакетные предложения для отдыха летом 2024 года на курортах Краснодарского края и Турции. Других направлений на лето пока что не планируется, заключил эксперт.