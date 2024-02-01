В Африке откроют отели специально для россиян

На Занзибаре планируют открыть курорты с системой «все включено», чтобы привлечь больше туристов из России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента Занзибара (Объединенной Республики Танзании).

«Это не будет завтра, однако мы работаем в этом направлении… Пандемия принесла нам на остров русских, и всему бизнесу Занзибара понравилось, как граждане России тратят деньги», – отметили в пресс-службе.

На островах были бы рады миллиону туристов из России, и если для этого необходимо открыть отели с системой «все включено», то их откроют, передает aif.ru. На Занзибаре уже есть несколько гостиниц «все включено». Однако стоимость проживания в них крайне высокая – от 90 тыс. рублей в сутки. Сейчас планируют сделать «все включено» у трехзвездочных отелей.