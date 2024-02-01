Туристический поток в ЮАР вырос вдвое в 2023 году
В период с января по декабрь 2023 года число международных путешественников, прибывших в Южную Африку, составило 8,5 миллиона человек. Это на 48,9 процента больше, чем за тот же период 2022 года.
По данным национального статистического агентства Южной Африки (Stats SA), в 2023 году страну посетили 6,4 миллиона человек только из стран африканского континента, что составляет 75,6 процента от общего числа прибывших.
По данным статистики, наблюдался заметный рост количества путешественников из Зимбабве и Кения.
С января по декабрь 2023 года в Южную Африку также прибыло 1,2 миллиона туристов из Европы. Из других регионов, в частности из Китая, прибыло 37 164 человека, что на 204,9 процента больше, чем годом ранее.
Министр туризма ЮАР Патрисия де Лилль заявила о необходимости устранения барьеров, ограничивающих развитие сектора. Речь идет о несовершенных визовых правилах и об отсутствии прямого авиасообщения со многими странами. Об этом пишет Prensa Latina, партнер сети TV BRICS.